"Спарта" и "Херенвен" голов не забили

В рамках 11-го тура чемпионата Голландии роттердамская "Спарта" на своём поле расписала нулевую ничью с "Херенвеном".

"Спарта" – "Херенвен" - 0:0

"Спарта": Кортсмит, Фисхер, Брейер, Хольст, Марфельт, Спирингс, Сануси, Дугалл, Дуарте, Броньо, Мюрен.



"Херенвен": Хан, Хоэг, Пири, Думфрис, Несс, Влап, Схарс, Эдегор, Кобаяси, Михайлович, Гучаннежад.

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