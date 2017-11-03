"Спарта" и "Херенвен" голов не забили
В рамках 11-го тура чемпионата Голландии роттердамская "Спарта" на своём поле расписала нулевую ничью с "Херенвеном".
"Спарта" – "Херенвен" - 0:0
"Спарта": Кортсмит, Фисхер, Брейер, Хольст, Марфельт, Спирингс, Сануси, Дугалл, Дуарте, Броньо, Мюрен.
"Херенвен": Хан, Хоэг, Пири, Думфрис, Несс, Влап, Схарс, Эдегор, Кобаяси, Михайлович, Гучаннежад.
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Турнирные таблицы
|Команда
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|АЗ
|10
|19
|5
|Витесс
|10
|18
|6
|Фейеноорд
|10
|17
|7
|Эксельсиор
|10
|14
|8
|Утрехт
|10
|14
|9
|Херенвен
|10
|14
|10
|АДО Ден Хааг
|10
|13
|11
|Хераклес
|10
|12
|12
|ВВВ Венло
|10
|12
|13
|Твенте
|10
|9
|14
|Гронинген
|10
|9
|15
|Спарта Роттердам
|10
|9
|16
|Виллем II
|10
|9
|17
|НАК Бреда
|10
|8
|18
|Рода ЮК
|10
|7