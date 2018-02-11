"Спарта" – ПСВ - 1:2 (обзор)

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"Спарта" – ПСВ - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 23-го тура чемпионата Голландии между роттердамской "Спартой" и ПСВ.

Не пропустите: ПСВ выиграл у "Спарты" и другие результаты 23-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 23 61
2 Аякс 23 54
3 АЗ 23 47
4 Фейеноорд 23 39
5 Зволле 23 39
6 Утрехт 23 38
7 Витесс 23 37
8 АДО Ден Хааг 23 32
9 Херенвен 23 31
10 ВВВ Венло 23 30
11 Хераклес 23 27
12 Эксельсиор 23 26
13 Гронинген 23 23
14 Виллем II 23 20
15 НАК Бреда 23 20
16 Рода ЮК 23 17
17 Твенте 23 16
18 Спарта Роттердам 23 14
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