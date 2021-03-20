"Спартак-2" едва не проиграл "Алании", несмотря на преимущество в два гола к перерыву

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В рамках 31-го тура ФНЛ "Спартак-2" и "Алания" провели яркий матч в Москве.

"Красно-белые" после первого тайма выигрывали со счётом 2:0, однако во второй половине встречи команда из Владикавказа ответила сразу тремя голами. В итоге хозяева поля сумели только спасти ничью.

"Спартак-2" - "Алания" - 3:3

Голы: 1:0 – 19 Игнатов, 2:0 – 41 Педро Роша, 2:1 – 48 Магомедов, 2:2 – 60 Хабалов, 2:3 – 77 Шавлохов, 3:3 – 88 Воропаев.

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