"Спартак-2" назвал имя нового главного тренера

Новым главным тренером "Спартака-2" снова назначили Евгения Бушманова.

"Сегодня ФК "Спартак-Москва" и Роман Пилипчук, который руководил второй командой "красно-белых", расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.

Выражаем благодарность Роману Михайловичу за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей тренерской карьере.

Новым главным тренером "Спартака-2" назначен Евгений Бушманов. Завтра 49-летний специалист проведет первую тренировку с командой на базе в Тарасовке", – говорится в сообщении московского клуба.

Напомним, бывший игрок "Спартака" уже был наставником дубля с 2013 по 2017 год. В 2016-м под его руководством команда заняла пятое место в ФНЛ – лучший результат в истории. С 2017 по 2018 год Бушманов тренировал молодежную сборную России.

В сезоне 2020/2021 "Спартак-2" занимает 15-е место в ФНЛ, набрав 35 очков за 29 матчей. У "красно-белых" продолжается неудачная серия из 8 матчей без побед, 6 из которых завершились поражением.