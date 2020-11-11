"Спартак-2" обыграл "Шинник", прервав серию из 7 матчей без побед

В матче 21-го тура Футбольной национальной лиги московский "Спартак" на выезде обыграл ярославский "Шинник" со счетом 2:1. Победу "красно-белым" принесли голы Никиты Бакалюка и Владислава Шитова. В составе хозяев отличился Сергей Самодин.

Благодаря победе "Спартак-2" вышел на восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 33 очка. "Шинник" с 13 очками остался на последнем, 22-м месте.

"Шинник" Ярославль - "Спартак-2" Москва - 1:2 (0:1)

Голы: Бакалюк, 12 - 0:1, Самодин, 36 - 1:1, Шитов, 83 - 1:2

"Спартак-2": Селихов, Ходорченко, Петрунин, Гапонов, Воропаев (Миронов, 86), Денисов, Бакалюк, Оганесян, Ташаев, Маркитесов (Нимели, 57).

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