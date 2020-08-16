"Спартак-2" одержал тяжелую победу в 4-м туре ФНЛ

Завершились два матча 4-го тура Футбольной национальной лиги. Московский "Спартак-2" на своем поле обыграл тольяттинский "Акрон", "Оренбург" дома упустил победу над ивановским "Текстильщиком".

"Спартак-2" Москва - "Акрон" Тольятти - 1:0 (1:0)

Гол: Оганесян, 48 - 1:0

"Спартак-2": Акмурзин, Дьяков, Баду, Миронов, Петрунин, Воропаев, Литвинов, Игнатов (Данилин, 74), Маркитесов (Кожедуб, 57), Бакалюк, Оганесян (Кутателадзе, 88)

"Оренбург" Оренбург - "Текстильщик" Иваново - 1:1 (0:0)

Голы: Козлов, 90 - 1:0, Аппаев, 90+5 - 1:1

"Оренбург": Климович, Насыров, Козлов, Бреев, Кулишев (Прудников, 58), Алвеш, Аюпов, Эктов, Капленко (Миронов, 84), Чуканов (Шкофлек, 85), Фамейе (Скворцов, 65)

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