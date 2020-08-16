"Спартак-2" одержал тяжелую победу в 4-м туре ФНЛ
Завершились два матча 4-го тура Футбольной национальной лиги. Московский "Спартак-2" на своем поле обыграл тольяттинский "Акрон", "Оренбург" дома упустил победу над ивановским "Текстильщиком".
"Спартак-2" Москва - "Акрон" Тольятти - 1:0 (1:0)
Гол: Оганесян, 48 - 1:0
"Спартак-2": Акмурзин, Дьяков, Баду, Миронов, Петрунин, Воропаев, Литвинов, Игнатов (Данилин, 74), Маркитесов (Кожедуб, 57), Бакалюк, Оганесян (Кутателадзе, 88)
"Оренбург" Оренбург - "Текстильщик" Иваново - 1:1 (0:0)
Голы: Козлов, 90 - 1:0, Аппаев, 90+5 - 1:1
"Оренбург": Климович, Насыров, Козлов, Бреев, Кулишев (Прудников, 58), Алвеш, Аюпов, Эктов, Капленко (Миронов, 84), Чуканов (Шкофлек, 85), Фамейе (Скворцов, 65)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22