"Спартак" определил главного кандидата на пост тренера второй команды
"Спартак" определился с кандидатурой нового тренера для "Спартака-2".
Как сообщает "Рейтинг Букмекеров", клуб работает над приглашением Евгения Бушманова.
Отметим, что Бушманов возглавлял команду с 2013 по 2017 год. С 2018 года Бушманов находится без работы.
На данный момент "Спартак-2" занимает в ФНЛ 15-е место.
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