"Спартак" определил главного кандидата на пост тренера второй команды

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"Спартак" определил главного кандидата на пост тренера второй команды

"Спартак" определился с кандидатурой нового тренера для "Спартака-2".

Как сообщает "Рейтинг Букмекеров", клуб работает над приглашением Евгения Бушманова.

Отметим, что Бушманов возглавлял команду с 2013 по 2017 год. С 2018 года Бушманов находится без работы.

На данный момент "Спартак-2" занимает в ФНЛ 15-е место.

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