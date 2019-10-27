"Спартак-2" потерпел разгромное поражение в Хабаровске

В матче 20-го тура ФНЛ "СКА-Хабаровск" на своем поле разгромил московский "Спартак" со счетом 3:0. Победу хабаровскому клубу принесли голы Владислава Камилова, Николая Зайцева и Константина Базелюка.

Благодаря победе "СКА-Хабаровск" вышел на шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. "Спартак" занимает 13-ю позицию.

"СКА-Хабаровск" - "Спартак-2" - 3:0 (1:0)

Голы: Камилов, 9 - 1:0, Зайцев, 50 - 2:0, Базелюк, 85 - 3:0

"Спартак-2": Акмурзин, Маслов, Сазонов, Петрунин, Воропаев, Бакаев, Маркитесов (Володькин, 52), Бакалюк, Руденко, Глушенков, Нимели (Самбу, 82)

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