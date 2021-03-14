"Спартак-2" потерпел разгромное поражение в первом матче под руководством Бушманова

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги "Велес" разгромил "Спартак-2" со счетом 5:0. Победу московскому клубу принесли дубли Артема Федчука и Алексея Баева, а также гол Кирилла Родионова. Этот матч стал для "Спартака-2" первым под руководством нового тренера Евгения Бушманова.

"Велес", набрав 53 очка, занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ. "Спартак-2" с 35 очками остался на 15-й позиции.

"Велес" Москва - "Спартак-2" Москва - 5:0 (2:0)

Голы: Федчук, 13 - 1:0, Федчук, 44 - 2:0, Баев, 63 - 3:0, Баев, 70 - 4:0, Родионов, 79 - 5:0

"Велес": Овчинников, Климов, Котов, Ботака-Иобома, Елисеев, Галоян, Майга, Йосипой (Родионов, 46), Чуканов, Федчук, Прошляков (Баев, 52)

"Спартак-2": Шитов, Ещенко (Воропаев, 46), Дьяков, Гапонов, Ташаев, Игнатов, Маркитесов, Сунгатулин, Оганесян (Литвинов, 46), Денисов, Педро Роша

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