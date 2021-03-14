"Спартак-2" потерпел разгромное поражение в первом матче под руководством Бушманова
В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги "Велес" разгромил "Спартак-2" со счетом 5:0. Победу московскому клубу принесли дубли Артема Федчука и Алексея Баева, а также гол Кирилла Родионова. Этот матч стал для "Спартака-2" первым под руководством нового тренера Евгения Бушманова.
"Велес", набрав 53 очка, занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ. "Спартак-2" с 35 очками остался на 15-й позиции.
"Велес" Москва - "Спартак-2" Москва - 5:0 (2:0)
Голы: Федчук, 13 - 1:0, Федчук, 44 - 2:0, Баев, 63 - 3:0, Баев, 70 - 4:0, Родионов, 79 - 5:0
"Велес": Овчинников, Климов, Котов, Ботака-Иобома, Елисеев, Галоян, Майга, Йосипой (Родионов, 46), Чуканов, Федчук, Прошляков (Баев, 52)
"Спартак-2": Шитов, Ещенко (Воропаев, 46), Дьяков, Гапонов, Ташаев, Игнатов, Маркитесов, Сунгатулин, Оганесян (Литвинов, 46), Денисов, Педро Роша
Не пропустите: В "Спартаке" сообщили о характере травм Мозеса и Ларссона. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Рубин" разгромил "Уфу", одержав третью подряд победу в РПЛ
-
Возможная любовница Мамаева высказалась о ситуации с изменой футболиста
-
Это кокоринская статья: Уткин ярко отреагировал на избиение молодого игрока "Локомотива"
-
Агуэро близок к переходу в "Барселону"
-
Как встреча с Месси может превратить жизнь в ад: угрозы, попытка побега, страх и... пластиковая футболка!
Лента новостей
-
"Лестер" и "Севилья" поборются за одного из лидеров "Марселя"
-
Клопп высказался о сроках восстановления ван Дейка и Джо Гомеса
-
"Байер" проиграл "Арминии" в матче Бундеслиги
-
Футболист "Чертаново" объяснил, почему избил игрока "Локомотива"
-
Игнашевич близок к увольнению из "Торпедо"
-
"Бавария" нацелилась на основного хавбека "Реала"
-
Появилось видео избиения молодого футболиста "Локомотива"
-
Агент Марио Фернандеса оценил шансы футболиста сыграть с "Зенитом"
-
Появилась новая информация об избиении молодого футболиста "Локомотива"
-
Сульшер высказался о возможном уходе де Хеа из "Манчестер Юнайтед"
-
"Рубин" разгромил "Уфу", одержав третью подряд победу в РПЛ
-
"Спартак-2" потерпел разгромное поражение в первом матче под руководством Бушманова
-
"Ювентус" теряет Рэмзи
-
В "Спартаке" сообщили о характере травм Мозеса и Ларссона
-
Возможная любовница Мамаева высказалась о ситуации с изменой футболиста
-
"Атлетико" может продать Сауля за сравнительно небольшую сумму
-
Легендарный тренер "Спартака" оценил игру нападающего Александра Соболева
-
Это кокоринская статья: Уткин ярко отреагировал на избиение молодого игрока "Локомотива"
-
Червиченко оценил игру Промеса после возвращения в "Спартак"
-
У "Барселоны" возникли сложности в продлении контракта с юным талантом