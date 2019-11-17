"Спартак-2" проиграл на своем поле "Лучу" в ФНЛ

Теги луч владивосток

"Спартак-2" проиграл на своем поле "Лучу" в ФНЛ

"Спартак-2" в домашнем матче проиграл "Лучу" в рамках 24-го тура ФНЛ.

"Луч" забил дважды в течении трех минут в конце матча. Авторами голов стали Максим Насадюк (79-я минута) и Саид Алиев (81-я).

Таким образом, "Луч" приблизился к "Спартаку-2" в турнирной таблице. У победителей встрчеи 23 балла, у красно-белых 24 очка.

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