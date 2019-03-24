"Спартак-2" проиграл "Нижнему Новгороду" в ФНЛ

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"Спартак-2" проиграл "Нижнему Новгороду" в ФНЛ

В матче 28-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2" уступил "Нижнему Новгороду" со счетом 1:2. Один из голов забил экс-форвард "Спартака" Денис Давыдов.

"Нижний Новгород" поднялся на шестое место, а "Спартак-2" остался на 11-й позиции.

"Спартак-2" - "Нижний Новгород" - 1:2 (0:1)
Голы: Давыдов, 18 - 0:1, Фомин, 78 (с пенальти) - 0:2, Руденко, 85 - 1:2

"Спартак-2": Терешкин, Фолмер, Воропаев, Петрунин, Гапонов, Полубояринов, Бакалюк, Маркитесов, Тюнин, Васильев, Руденко

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