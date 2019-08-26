"Спартак-2" проиграл "Ротору" в матче ФНЛ

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"Спартак-2" проиграл "Ротору" в матче ФНЛ

В матче 10-го тура первенства Футбольной национальной лиги московский "Спартак-2" дома проиграл волгоградскому "Ротору" со счетом 0:1. Победу волгоградцам принес гола форварда Анзора Саная.

Благодаря победе "Ротов" вышел на третье место в турнирной таблице ФНЛ. "Спартак" находится на седьмой позиции.

"Спартак-2" (Москва) - "Ротор" (Волгоград) - 0:1 (0:0)
Гол: Саная, 70 - 0:1

Не пропустите: Семак высказался о предстоящем матче чемпионата России со "Спартаком".
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