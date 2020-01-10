"Спартак-2" расстался с главным тренером

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"Спартак-2" расстался с главным тренером

На тренерском мостике второй команды "Спартака" происходят изменения, сообщают российские СМИ.

Пост наставника покинул Виктор Булатов. Имя его преемника станет известно в ближайшие дни.

На должность среди прочих претендуют Евгений Бушманов и Роман Пилипчук.

"Спартак-2" занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ по итогам 25 туров.

Не пропустите: "Спартак" назвал заявку на тренировочный сбор в Абу-Даби. | http://soccernews.ru
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