"Спартак-2" в компенсированное упустил победу над "Тамбовом"



В матче 34-го тура ФНЛ московский "Спартак-2" сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 2:2.

В концовке первого тайма счет открыл форвард гостей Хасан Мамтов. Но во второй половине спартаковцы вышли вперед благодаря голам Солтмурада Бакаева и Кирилла Фольмера. В компенсированное время тамбовский клуб спас от поражения Владимир Обухов.

"Тамбов" остался на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, "Спартак-2" вышел на 10-ю позицию.

"Спартак-2" - "Тамбов" - 2:2 (0:1)

Голы: Мамтов, 45 - 0:1, Бакаев, 47 - 1:1, Фольмер, 85 - 2:1, Обухов, 90+1 (с пенальти) - 2:2

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