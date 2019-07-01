"Спартак" 3 июля сыграет с венгерским "Дьери ЭТО"

"Спартак" в своем твиттере рассказал о том, что через несколько дней сыграет в контрольном матче с венгерским клубом "Дьёри ЭТО".

"3 июля "Спартак" проведёт матч в Венгрии. Красно-белые сыграют против клуба "Дьёри ЭТО". Матч состоится на стадионе соперника "ЭТО Парк" в городе Дьёр, и начнётся в 19:00 мск", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 30 июня "Спартак" обыграл ЦСКА (3:1) в рамках Кубка "Париматч Премьер".

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