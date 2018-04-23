"Спартак" – "Ахмат" - 1:3 (обзор)

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"Спартак" – "Ахмат" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 27-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ахматом".

Не пропустите: Чудеса на "Открытие Арене": "Ахмат" уверенно обыгрывает "Спартак". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 ЦСКА Москва 27 51
3 Спартак Москва 27 50
4 Зенит Санкт-Петербург 27 49
5 Краснодар 27 47
6 Урал 27 36
7 Уфа 27 36
8 Арсенал Тула 27 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 27 34
11 Динамо Москва 27 33
12 Ростов 27 31
13 Амкар 27 31
14 Анжи 27 24
15 Тосно 27 24
16 СКА Хабаровск 27 13
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