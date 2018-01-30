"Спартак" активно ищет замену Промесу

Московский "Спартак" активно ищет замену своему вингеру Квинси Промесу, на которого претендует английский "Саутгемптон".

Так, по сведениям Чемпионата, "красно-белые" уже определили приоритетных кандидатов на подписание, в случае ухода голландца - ими стали полузащитники из итальянской Серии А Адель Таарабт ("Дженоа") и Адем Льяич ("Торино").

Напомним, "Спартак" уже отклонил первое предложение "Саутгемптона" по Промесу. | soccernews.ru