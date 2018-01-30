"Спартак" активно ищет замену Промесу

Теги спартак москваквинси промессаутгемптонадем льяичадель таарабт

"Спартак" активно ищет замену ПромесуМосковский "Спартак" активно ищет замену своему вингеру Квинси Промесу, на которого претендует английский "Саутгемптон".

Так, по сведениям Чемпионата, "красно-белые" уже определили приоритетных кандидатов на подписание, в случае ухода голландца - ими стали полузащитники из итальянской Серии А Адель Таарабт ("Дженоа") и Адем Льяич ("Торино").

Напомним, "Спартак" уже отклонил первое предложение "Саутгемптона" по Промесу. | soccernews.ru

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