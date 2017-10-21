"Спартак" – "Амкар" - 0:0 (обзор)

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"Спартак" – "Амкар" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 14-го тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Амкаром".

Не пропустите: "Спартак" на "Открытие Арене" чудом не проиграл "Амкару". | http://soccernews.ru

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1 Зенит Санкт-Петербург 13 28
2 Локомотив Москва 13 26
3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 14 21
6 Урал 13 19
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 13 17
10 Арсенал Тула 13 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 СКА Хабаровск 14 12
16 Анжи 13 9
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