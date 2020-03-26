"Спартак" анонсировал матчи в FIFA 20 с клубом Ковалевски

Московский "Спартак" опубликовал анонс виртуального мини-турнира с участием трёх игроков команды.

Сообщается, что вратарь Артём Ребров, защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев сразятся на полях симулятора FIFA 20 с футболистами польского клуба "Стомил".

Стороны определят победителя в трёх матчей по 12 минут каждый.

Напомним, что президентом "Стомила" является бывший голкипер "Спартака" Войцех Ковалевски.

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