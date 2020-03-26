"Спартак" анонсировал матчи в FIFA 20 с клубом Ковалевски

Теги спартак москвастомилвойцех ковалевскиартем ребровгеоргий джикияалександр соболев

"Спартак" анонсировал матчи в FIFA 20 с клубом Ковалевски

Московский "Спартак" опубликовал анонс виртуального мини-турнира с участием трёх игроков команды.

Сообщается, что вратарь Артём Ребров, защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев сразятся на полях симулятора FIFA 20 с футболистами польского клуба "Стомил".

Стороны определят победителя в трёх матчей по 12 минут каждый.

Напомним, что президентом "Стомила" является бывший голкипер "Спартака" Войцех Ковалевски.

Не пропустите: Максименко рассказал, как ему удалось стать первым номером "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Вальядолид" интересуется Кокориным

"Вальядолид" интересуется Кокориным

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов