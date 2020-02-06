"Спартак" анонсировал товарищеский матч с армянской командой

Теги спартак москваарарат

"Спартак" анонсировал товарищеский матч с армянской командой

Московский "Спартак" в рамках третьего тренировочного сбора сыграет с армянским "Араратом".

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", товарищеский матч состоится 16 февраля в Сочи.

Игра будет проходить в закрытом режиме - такое решение принял тренерский штаб "народной команды".

Сейчас "Спартак" проводит второй сбор в Катаре. Первый официальный матч после зимнего перерыва у подопечных Доменико Тедеско запланирован на 29 февраля, соперник - "Динамо".

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