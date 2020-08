"Спартак" анонсировал трансфер Кокорина видео в стиле CS: GO

В твиттере "Спартака" появилось видео, анонсирующее трансфер нападающего Александра Кокорина.

Ролик снят в стиле компьютерной игры Counter-Strike: Global Offensive, в которую футболист часто играет. В конце видео звучит фраза "Follow me" ("Следуй за мной").

Go go go pic.twitter.com/9Eu6vSOuf1