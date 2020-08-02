"Спартак" анонсировал трансфер Кокорина видео в стиле CS: GO

Теги спартак москваалександр кокорин

"Спартак" анонсировал трансфер Кокорина видео в стиле CS: GO

В твиттере "Спартака" появилось видео, анонсирующее трансфер нападающего Александра Кокорина.

Ролик снят в стиле компьютерной игры Counter-Strike: Global Offensive, в которую футболист часто играет. В конце видео звучит фраза "Follow me" ("Следуй за мной"). 

Ранее сообщалось, что Кокорин подписал контракт со "Спартаком" ещё в четверг, но об этом не объявляли, поскольку официально соглашение игрока с "Зенитом" истекло 31 июля.

29-летний футболист заключил договор по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год + 2 миллиона подъёмных.

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