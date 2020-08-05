"Спартак" анонсировал трансфер Урунова

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"Спартак" анонсировал трансфер Урунова

"Спартак" анонсировал трансфер хавбека "Уфы" Остона Урунова.

Московский клуб опубликовал видео в TikTok, в котором 19-летний футболист появился в красно-белой форме.

@fcsm

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♬ оригинальный звук FC Spartak Moscow

"Спартак" написал под видео "Сhiroyli qilamiz", что в переводе с узбекского означает "Сделаем красиво".

Ранее сообщалось, что зарплата Урунова в "Спартаке" составит 600 тысяч евро за сезон.

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