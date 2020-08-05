"Спартак" анонсировал трансфер Урунова
"Спартак" анонсировал трансфер хавбека "Уфы" Остона Урунова.
Московский клуб опубликовал видео в TikTok, в котором 19-летний футболист появился в красно-белой форме.
@fcsm
Сhiroyli qilamiz #с#партак #s#partak #f#csm #f#ootball #ф#утбол #р#ек #с#тильныйобраз #у#рунов♬ оригинальный звук FC Spartak Moscow
"Спартак" написал под видео "Сhiroyli qilamiz", что в переводе с узбекского означает "Сделаем красиво".
Ранее сообщалось, что зарплата Урунова в "Спартаке" составит 600 тысяч евро за сезон.
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