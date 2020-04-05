"Спартак" арендовал самолет, чтобы Тиль вернулся в Голландию
Хавбек "Спартака" Гус Тиль сообщил, что вернется в Голландию из Москвы во время пандемии коронавируса.
Футболист планировал вернуться на родину, полетев в Санкт-Петербург, затем сесть на автобус до Хельсинки и уже оттуда лететь в Амстердам. Однако московский клуб решил предоставить полузащитнику арендованный самолет, чтобы он добрался до Берлина.
По последним данным, число подтвержденных заражений коронавирусом в мире превысило 1 млн человек. В России количество заболевших - 5 тысяч человек, в Голландии - 17 851 человек.
Не пропустите: Смолов рассказал о несостоявшемся переходе Миранчука в "Милан". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Игроки "Баварии" начнут тренироваться с 6 апреля
-
Врач "Реймса" покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом
-
Бернардески покинет "Ювентус" по окончании сезона
-
Фалькао этим летом может покинуть "Галатасарай"
-
Мостовой: "Дзюба точно входит в топ-2 в чемпионате России"
-
"Аталанта" хочет выкупить у "Челси" права на хавбека Пашалича
-
"Спартак" арендовал самолет, чтобы Тиль вернулся в Голландию
-
AS: Смолов вернулся в Россию на 18-летие возлюбленной
-
Мостовой высказался по поводу ситуации с коронавирусом в России
-
Уткин прокомментировал возвращение Смолова в Россию
-
1
Медиа Sky Sports составило символическую сборную лучших игроков сезона АПЛ
-
Роналду решил вернуться в "Реал"
-
1
"Манчестер Сити" серьезно накажет Уокера, который вызвал на дом проституток во время карантина
-
Эффектная ведущая клубного телеканала "Ювентуса" восхитила фанатов страстным танцем
-
Представитель Смолова прокомментировал информацию о прилете форварда в Россию без разрешения "Сельты"
-
Игрок "Манчестер Сити" нарушил правила карантина, вызвав на дом проституток: фото
-
1
Тренер "Челси" жестоко подшутил над сыном, который попросил прическу как у Роналду
-
"Милан" нацелился на Икарди
-
В УЕФА отрицают слова Чеферина о крайних сроках проведения финалов еврокубков
-
Жиго выставил на аукцион футболку ради больного ребенка
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20