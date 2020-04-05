"Спартак" арендовал самолет, чтобы Тиль вернулся в Голландию

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"Спартак" арендовал самолет, чтобы Тиль вернулся в Голландию

Хавбек "Спартака" Гус Тиль сообщил, что вернется в Голландию из Москвы во время пандемии коронавируса.

Футболист планировал вернуться на родину, полетев в Санкт-Петербург, затем сесть на автобус до Хельсинки и уже оттуда лететь в Амстердам. Однако московский клуб решил предоставить полузащитнику арендованный самолет, чтобы он добрался до Берлина. 

По последним данным, число подтвержденных заражений коронавирусом в мире превысило 1 млн человек. В России количество заболевших - 5 тысяч человек, в Голландии - 17 851 человек.

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