"Спартак" арендовал самолет, чтобы Тиль вернулся в Голландию

Хавбек "Спартака" Гус Тиль сообщил, что вернется в Голландию из Москвы во время пандемии коронавируса.

Футболист планировал вернуться на родину, полетев в Санкт-Петербург, затем сесть на автобус до Хельсинки и уже оттуда лететь в Амстердам. Однако московский клуб решил предоставить полузащитнику арендованный самолет, чтобы он добрался до Берлина.

По последним данным, число подтвержденных заражений коронавирусом в мире превысило 1 млн человек. В России количество заболевших - 5 тысяч человек, в Голландии - 17 851 человек.

Не пропустите: Смолов рассказал о несостоявшемся переходе Миранчука в "Милан". | http://soccernews.ru