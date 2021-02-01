"Спартак" арендует Промеса с обязательством выкупа
Московский "Спартак" согласовал с "Аяксом" условия трансфера вингера Квинси Промеса, утверждает "СЭ".
По информации источника, клубы договорились об аренде голландского футболиста до конца сезона за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов.
После возвращения в Россию 29-летний атакующий хавбек будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год + бонусы.
Прибытие Промеса на тренировочный сбор "красно-белых" ожидается во вторник.
Игрок выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23