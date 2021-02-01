"Спартак" арендует Промеса с обязательством выкупа

Московский "Спартак" согласовал с "Аяксом" условия трансфера вингера Квинси Промеса, утверждает "СЭ".

По информации источника, клубы договорились об аренде голландского футболиста до конца сезона за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов.

После возвращения в Россию 29-летний атакующий хавбек будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год + бонусы.

Прибытие Промеса на тренировочный сбор "красно-белых" ожидается во вторник.

Игрок выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.

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