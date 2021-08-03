"Спартак" - "Бенфика": история встреч

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"Спартак" - "Бенфика": история встреч

4 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов встретится московский "Спартак" и лиссабонская "Бенфика".

Soccernews предлагает вспомнить, как ранее команды играли между собой. "Спартак" и "Бенфика" попали в одну группу Лиги Чемпионов в сезоне-2012/2013. 

Первая встреча проходила в Москве и закончилась победой "красно-белых" со счетом 2:1. В начале встречи счет открыл Рафаэл Кариока, но на 33-й минуте равновесие восстановил Родриго Лима. Победу "Спартаку" принес автогол Нивалдо Жардела в концовке первого тайма.

"Спартак" - "Бенфика" - 2:1 (2:1)
Голы: Кариока, 3 - 1:0, Лима, 33 - 1:1, Жардел, 43 (автогол) - 2:1

В ответном матче в Лиссабоне победу одержала "Бенфика" со счетом 2:0. Победу "орлам" принес дубль Оскара Кардосо, который еще и не забил пенальти.

"Бенфика" - "Спартак" - 2:0 (0:0)
Голы: Кардосо, 55 - 1:0, Кардосо, 69 - 2:0

Не пропустите: "Бенфика" объявила заявку на матч со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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