"Спартак" бесплатно подпишет экс-защитника "Арсенала"
Московский "Спартак" планирует усилиться бывшим игроком тульского "Арсенала" Робертом Бауэром.
По информации "Чемпионата", 26-летний правый защитник присоединится к "красно-белым" после получения казахстанского гражданства. Это позволит ему не считаться легионером в РПЛ.
Этим летом немецкий футболист стал свободным агентом, поэтому "Спартак" сможет подписать его бесплатно.
Бауэр отыграл два сезона за "Арсенал", провёл 41 матч, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.
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