"Спартак" бесплатно подпишет экс-защитника "Арсенала"

Фото твиттер Тульские новости

Московский "Спартак" планирует усилиться бывшим игроком тульского "Арсенала" Робертом Бауэром.

По информации "Чемпионата", 26-летний правый защитник присоединится к "красно-белым" после получения казахстанского гражданства. Это позволит ему не считаться легионером в РПЛ.

Этим летом немецкий футболист стал свободным агентом, поэтому "Спартак" сможет подписать его бесплатно.

Бауэр отыграл два сезона за "Арсенал", провёл 41 матч, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

Не пропустите: В "Спартаке" отреагировали на интерес "Сельты" к Понсе. | http://soccernews.ru