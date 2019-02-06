"Спартак" благодаря Глушенкову сыграл вничью с "Актобе"

"Спартак" и "Актобе" не смогли выявить победителя в рамках учебно-тренировочного сбора.

Счет был открыт на 17-й минуте Максимом Глушенковым. Однако еще до перерыва противники забили в ворота московской команды два гола.

"Спартак" отыгрался спустя 4 минуты. Педро Роша дважды отметился ассистами.

"Спартак" - "Актобе" - 2:2.

Голы: Глушенков, 17 - 1:0, Малецки, 26 - 1:1, Малецки, 33 - 1:2, Глушенков, 37 - 2:2.

"Спартак": Шитов (Поплевченков, 46), Маслов (Айртон, 46), Миронов (Гапонов, 46), Боккетти (Кутепов, 46), Комбаров (Мельгарехо, 46. Маслов, 58), Зобнин (к) (Глушаков, 46), Гулиев (Умяров, 46), Глушенков (Полубояринов, 46), Педро Роша (Ломовицкий, 46), Игнатов (Ташаев, 46), Мелкадзе (Прошляков, 46).

"Актобе": Нарзикулов (Трофимец, 46), Симчевич (к), Жумагали, Коробкин (Волков, 71), Миличевич, Радин (Ажимов, 75), Малецки (Куксин, 60), Саулет (Темирхан, 85), Марьянович (Жасанов, 82), Какимов, Айымбетов (Батырханов, 79).

В следующим матче "Спартак" встретится с "Слованом". Встреча состоится 9 февраля.

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