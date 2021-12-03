"Спартак" близок к договорённости с экс-игроком сборной Алжира. Он займётся развитием молодых футболистов

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"Спартак" близок к договорённости с экс-игроком сборной Алжира. Он займётся развитием молодых футболистов

В московском "Спартаке" появится менеджер по развитию молодых игроков, утверждает "Чемпионат".

По информации источника, указанную должность, вероятно, займёт бывший защитник сборной Алжира Антар Яхья.

Стороны близки к договорённости о сотрудничестве - переговоры находятся на продвинутой стадии.

По итогам 16 туров "Спартак" занимает 10-е место в таблице чемпионата России.

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