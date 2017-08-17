"Спартак" близок к подписанию форварда "Милана"

Теги спартак москвамиланмбай ньянг

"Спартак" близок к подписанию форварда "Милана"Московский "Спартак" близок к подписанию форварда итальянского "Милана" М'Байе Ньянга, информирует сайт известного журналиста Джанлуки Ди Марицио.

По сведениям источника, уже завтра 22-летний нападающий пройдет медобследование в своем новом клубе, после чего он подпишет контракт с "красно-белыми". Ожидается, что за француза "Спартак" заплатит 18 миллионов евро.

Напомним, Ньянг готов перебраться в Россию. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"

Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов