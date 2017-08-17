"Спартак" близок к подписанию форварда "Милана"

Московский "Спартак" близок к подписанию форварда итальянского "Милана" М'Байе Ньянга, информирует сайт известного журналиста Джанлуки Ди Марицио.

По сведениям источника, уже завтра 22-летний нападающий пройдет медобследование в своем новом клубе, после чего он подпишет контракт с "красно-белыми". Ожидается, что за француза "Спартак" заплатит 18 миллионов евро.

Напомним, Ньянг готов перебраться в Россию. | soccernews.ru