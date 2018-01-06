Московский "Спартак" близок к подписанию своего первого зимнего новичка, информирует Esporte Interativo.

По сведениям источника, уже сегодня "красно-белые" могут закрыть трансфер защитника бразильского "Сантоса" Лукаса Вериссимо. За 22-летнего бека "рыб" чемпион России выложит 8 миллионов евро. Эта сумма полностью устроила "Сантос".

Напомним, "Спартаку" отказали в трансфере хорватского защитника. | soccernews.ru