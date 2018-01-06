"Спартак" близок к подписанию своего первого зимнего новичка
Московский "Спартак" близок к подписанию своего первого зимнего новичка, информирует Esporte Interativo.
По сведениям источника, уже сегодня "красно-белые" могут закрыть трансфер защитника бразильского "Сантоса" Лукаса Вериссимо. За 22-летнего бека "рыб" чемпион России выложит 8 миллионов евро. Эта сумма полностью устроила "Сантос".
Напомним, "Спартаку" отказали в трансфере хорватского защитника. | soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" принимает "Леванте" на "Камп Ноу"
-
Жаркая встреча в Галисии: "Реал" отправляется в гости к "Сельте"
-
"Лесной орешек" для "канониров": "Арсенал" едет в гости к "Ноттингем Форест"
-
"Ювентус" в тяжелейшем матче переигрывает "Кальяри" с минимальным счетом
-
Осечка "аристократов" в Кубке Англии: "Челси" не смог обыграть "Норвич"
Лента новостей
-
Названа сумма трансфера Коутиньо в "Барселону"
-
Халк снова сыграет против "Спартака"
-
Моуринью намерен затребовать у руководства "Манчестер Юнайтед" сделать очередное дорогостоящее приобретение
-
Перес определился с потенциальными кандидатами на замену Роналду
-
У "Манчестер Юнайтед" появились серьезные конкуренты в борьбе за Озила
-
"Реал" хочет подписать полузащитника "Валенсии"
-
"Челси" нацелился на брата Азара
-
"Барселона" договорилась по трансферу Мины
-
Два топ-клуба АПЛ поборются за хавбека "Шахтера"
-
Балаге недоволен переходом Баркли в "Челси"
-
Гари Невилл прокомментировал трансфер Коутиньо в "Барселону"
-
Стало известно сколько пропустит Дибала
-
"Челси" определился с заменой для Куртуа
-
ПСЖ может отдать Моуру в аренду
-
Аллегри: "Я бы сказал, что "Кальяри" не заслуживал поражения"
-
Раш рассказал, чем Салах похож на Месси
-
На Зе Луиша появился претендент из АПЛ
-
Ньянг винит себя в отставке Михайловича
-
Видаль близок к возвращению в "Севилью"
-
"Ньюкасл" интересуется голкипером ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12