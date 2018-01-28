"Спартак" близок к подписанию Вериссимо

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"Спартак" близок к подписанию Вериссимо

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо близок к переходу в "Спартак".

Как сообщает Tuttomercatoweb, сделка официально будет подтверждена в течении двух суток.

По информации ресурса, стоимость трансфера составит 8 миллионов евро.

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