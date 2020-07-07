"Спартак" близок к подписанию защитника "Атлетико Минейро"

Правый защитник "Атлетико Минейро" Гуга Гомес, скорее всего, перейдёт в московский "Спартак".

По информации "СЭ", за бразильского фулбека "красно-белые" заплатят от 1,6 до 3 миллионов евро.

Ожидается, что в ближайшее время российский клуб сделает официальное предложение о трансфере 21-летнего футболиста.

Гуга выступает за "Атлетико Минейро" с 2019 года, сыграл 25 матчей и сделал 4 ассиста.

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