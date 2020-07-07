"Спартак" близок к подписанию защитника "Атлетико Минейро"

Теги атлетико минейроспартак москвагуга гоместрансферы

"Спартак" близок к подписанию защитника "Атлетико Минейро"

Правый защитник "Атлетико Минейро" Гуга Гомес, скорее всего, перейдёт в московский "Спартак".

По информации "СЭ", за бразильского фулбека "красно-белые" заплатят от 1,6 до 3 миллионов евро.

Ожидается, что в ближайшее время российский клуб сделает официальное предложение о трансфере 21-летнего футболиста.

Гуга выступает за "Атлетико Минейро" с 2019 года, сыграл 25 матчей и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Бывший нападающий "Арсенала" подтвердил информацию об интересе "Спартака" и "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" снова взяла "золотой дубль", хотя пол сезона валяла дурака! Почему так случилось, и когда в Германии поменяется чемпион?

"Бавария" снова взяла "золотой дубль", хотя пол сезона валяла дурака! Почему так случилось, и когда в Германии поменяется чемпион?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 38 90
2 Сантос Сантос 38 74
3 Палмейрас Палмейрас 38 74
4 Гремио Гремио 38 65
5 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 64
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 63
7 Интернасьонал Интернасьонал 38 57
8 Коринтианс Коринтианс 38 56
9 Форталеза Форталеза 38 53
10 Гоияс Гоияс 38 52
11 Байя Байя 38 49
12 Васко да Гама Васко да Гама 38 49
13 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 48
14 Флуминенсе Флуминенсе 38 46
15 Ботафого Ботафого 38 43
16 Сеара Сеара 38 39
17 Крузейро Крузейро 38 36
18 КСА КСА 38 32
19 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 32
20 Аваи Аваи 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов