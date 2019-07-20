"Спартак" близок к покупке форварда "Марселя"

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"Спартак" близок к покупке форварда "Марселя"

Нападающий "Марселя" Клинтон Н'Жи, скорее всего, продолжит карьеру в "Спартаке".

По сведениям Total Football, московский клуб уже согласовал покупку игрока за 6 миллионов евро. Ранее интерес к футболисту проявляли "Динамо" и ЦСКА.

Н'Жи выступает за "Марсель" с 2017 года. В минувшем сезоне на его счету три забитых мяча в 21 игре.

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