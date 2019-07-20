"Спартак" близок к покупке форварда "Марселя"
Нападающий "Марселя" Клинтон Н'Жи, скорее всего, продолжит карьеру в "Спартаке".
По сведениям Total Football, московский клуб уже согласовал покупку игрока за 6 миллионов евро. Ранее интерес к футболисту проявляли "Динамо" и ЦСКА.
Н'Жи выступает за "Марсель" с 2017 года. В минувшем сезоне на его счету три забитых мяча в 21 игре.
Читайте также: "Спартак" пытается купить бразильского полузащитника. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Верету перешёл в "Рому"
-
Агент Неймара контактировал с пятью европейскими топ-клубами
-
"Барселона" огласила заявку на турне по Японии, Месси и Суарес - вне состава
-
Сенегал несправедливо проиграл Алжиру, но Алжир справедливо выиграл КАН 2019! Обсуждаем парадоксальный финал главного турнира Африки
-
"Краснодар" совершил фантастический камбэк в гостевом матче РПЛ с "Уфой"
Лента новостей
-
"Арсенал" удержал победу над "Крыльями Советов"
-
1
Аршавин назвал российских футболистов, которые могут заиграть в Европе
-
6
Зидан: "У "Реала" есть план по трансферу Погба"
-
1
Азар: "Если мне не предоставлять свободу на поле, то я могу сесть на скамейку запасных"
-
"Бенфика" подписала хавбека "Наполи"
-
"Спартак" близок к покупке форварда "Марселя"
-
Официально: Верету перешёл в "Рому"
-
Агент Неймара контактировал с пятью европейскими топ-клубами
-
"Вулверхэмптон" - обладатель АПЛ Азия Трофи
-
17-летний хавбек принёс "Манчестер Юнайтед" победу над "Интером" в Международном Кубке Чемпионов
-
"Барселона" огласила заявку на турне по Японии, Месси и Суарес - вне состава
-
Сенегал несправедливо проиграл Алжиру, но Алжир справедливо выиграл КАН 2019! Обсуждаем парадоксальный финал главного турнира Африки
-
"Краснодар" совершил фантастический камбэк в гостевом матче РПЛ с "Уфой"
-
"Тоттенхэм" назвал "Атлетико" цену на Эриксена
-
Сарри рассказал, на какой позиции планирует использовать Роналду
-
"Рубин" объявил об аренде игрока "Ростова"
-
Зидан дал оценку переходу Азара в "Реал"
-
Неймар не попал в заявку ПСЖ на ближайший матч
-
1
"Тоттенхэм" готов в 2,5 раза увеличить зарплату Эриксена
-
Симеоне впервые высказался об уходе Гризманна в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Арсенал Тула
|2
|4
|2
|Ахмат
|1
|3
|3
|Крылья Советов
|2
|3
|4
|Урал
|1
|3
|5
|Ростов
|1
|3
|6
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|7
|Спартак Москва
|1
|3
|8
|Краснодар
|2
|3
|9
|Локомотив Москва
|1
|1
|10
|Рубин
|1
|1
|11
|Динамо Москва
|1
|1
|12
|Оренбург
|1
|0
|13
|Тамбов
|1
|0
|14
|Динамо Санкт-Петербург
|1
|0
|15
|Уфа
|2
|0
|16
|ЦСКА Москва
|1
|0