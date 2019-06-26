"Спартак" близок к покупке голкипера "Ромы"
Голкипер "Ромы" Андреа Романьоли станет игроком "Спартака".
Сообщается, что 20-летний итальянец в ближайшие дни присоединиться к сбору "Спартака-2". Ранее сообщалось, что трансферная стоимость вратаря оценивается в 25 тысяч евро.
Минувшей сезон Романьоли провел в аренде в "Ренату" и "Пистойезе", выступающие в Серии С.
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