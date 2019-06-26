"Спартак" близок к покупке голкипера "Ромы"

Теги спартак москваандреа романьолироматрансферы

"Спартак" близок к покупке голкипера "Ромы"

Голкипер "Ромы" Андреа Романьоли станет игроком "Спартака".

Сообщается, что 20-летний итальянец в ближайшие дни присоединиться к сбору "Спартака-2". Ранее сообщалось, что трансферная стоимость вратаря оценивается в 25 тысяч евро.

Минувшей сезон Романьоли провел в аренде в "Ренату" и "Пистойезе", выступающие в Серии С.

Читайте также: Три топ-клуба РПЛ ведут борьбу за защитника "Уфы". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Компани вернулся в "Андерлехт"

Компани вернулся в "Андерлехт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов