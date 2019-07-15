"Спартак" близок к покупке Мирзова

"Спартак" продолжает работать над трансфером хавбека "Ростова" Резиуана Мирзова.

Как сообщает "Чемпионат", московский клуб уже обговаривает с 26-летним игроком условия личного соглашения. Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 3,5 миллиона евро.

Прошлый сезон Мирзов провел в аренде в тульском "Арсенале". Он провел 29 игр, забил 8 голов и отдал один ассист.

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