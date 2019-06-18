"Спартак" близок к покупке нападающего "Ромы"
Аргентинский нападающий "Ромы" Эсекиэль Понсе близок к переходу в "Спартак", сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, клубы практически договорились о переходе футболиста. Для завершения сделки осталось согласовать некоторые детали. "Спартак" заплатит за форварда 7-8 миллионов евро.
В прошлом сезоне 22-летний Понсе выступал за ПАОК на правах аренды. За греческий клуб он провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.
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|38
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|79
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|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
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|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
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|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
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|17
|Дженоа
|38
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|Фрозиноне
|38
|25
|20
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