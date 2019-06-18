"Спартак" близок к покупке нападающего "Ромы"



Аргентинский нападающий "Ромы" Эсекиэль Понсе близок к переходу в "Спартак", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, клубы практически договорились о переходе футболиста. Для завершения сделки осталось согласовать некоторые детали. "Спартак" заплатит за форварда 7-8 миллионов евро.

В прошлом сезоне 22-летний Понсе выступал за ПАОК на правах аренды. За греческий клуб он провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.

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