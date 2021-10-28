"Спартак" близок к покупке полузащитника тульского "Арсенала"

Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен

Полузащитник тульского "Арсенала" Даниил Хлусевич близок к переходу в московский "Спартак", сообщает журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале.

По сведениям источника, клубы уже обо всем договорились. Для завершения трансфера футболисту осталось пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, Хлусевич в зимнее трансферное окно станет игроков "красно-белых".

20-летний Хлусевич выступает за "Арсенал" с 2018 года. Всего он провел за туляков 48 матчей, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

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