"Спартак" близок к покупке полузащитника "Уфы"

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"Спартак" близок к покупке полузащитника "Уфы"

Хавбек "Уфы" Остон Урунов, скорее всего, продолжит карьеру в московском "Спартаке", сообщает "Чемпионат".

По информации источника, стороны близки к достижению договорённости об условиях сделки. Сейчас "красно-белые" ведут переговоры с футболистом о деталях личного контракта.

Рыночная стоимость 19-летнего полузащитника оценивается в 900 тысяч евро. Его контракт с башкирским клубом рассчитан до 2024 года.

В "Уфу" Урунов перешёл в феврале этого года, сыграл 10 матчей, результативными действиями не отличался.

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