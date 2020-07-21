"Спартак" близок к покупке полузащитника "Уфы"

Хавбек "Уфы" Остон Урунов, скорее всего, продолжит карьеру в московском "Спартаке", сообщает "Чемпионат".

По информации источника, стороны близки к достижению договорённости об условиях сделки. Сейчас "красно-белые" ведут переговоры с футболистом о деталях личного контракта.

Рыночная стоимость 19-летнего полузащитника оценивается в 900 тысяч евро. Его контракт с башкирским клубом рассчитан до 2024 года.

В "Уфу" Урунов перешёл в феврале этого года, сыграл 10 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Спартак" выступил с заявлением по поводу судейства. | http://soccernews.ru