"Спартак" близок к покупке Промеса за 7-8 миллионов евро

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"Спартак" близок к покупке Промеса за 7-8 миллионов евро

Московский "Спартак" имеет хорошие шансы заполучить вингера "Аякса" Квинси Промеса до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации De Telegraaf, сделка по приобретению голландца обойдётся "красно-белым" в сумму от 7 до 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что клубы договорились об аренде 29-летнего футболиста, но не могут согласовать ответственность за риски на фоне уголовного преследования игрока.

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.

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