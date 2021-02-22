"Спартак" близок к покупке Промеса за 7-8 миллионов евро
Московский "Спартак" имеет хорошие шансы заполучить вингера "Аякса" Квинси Промеса до закрытия зимнего трансферного окна.
По информации De Telegraaf, сделка по приобретению голландца обойдётся "красно-белым" в сумму от 7 до 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что клубы договорились об аренде 29-летнего футболиста, но не могут согласовать ответственность за риски на фоне уголовного преследования игрока.
Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.
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|Команда
|М
|О
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|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
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|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
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|Зволле
|34
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|14
|Эммен
|34
|38
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|Фортунна Ситтард
|34
|34
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|Эксельсиор
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