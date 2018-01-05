"Спартак" близок к покупке Вериссимо

Теги спартак москвасантос

"Спартак" близок к покупке Вериссимо

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо близок к переходу в "Спартак".

Как сообщает Globo Esporte, трансфер может состояться в ближайшие дни. Напомним, что "Спартак" предложил за игрока 8 миллионов евро.

Действующее соглашение Вериссимо с "Сантосом" рассчитано до лета 2022 года.

Читайте также: Итальянский клуб может подписать трансферную цель "Спартака". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов