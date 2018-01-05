"Спартак" близок к покупке Вериссимо

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо близок к переходу в "Спартак".

Как сообщает Globo Esporte, трансфер может состояться в ближайшие дни. Напомним, что "Спартак" предложил за игрока 8 миллионов евро.

Действующее соглашение Вериссимо с "Сантосом" рассчитано до лета 2022 года.

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