"Спартак" близок к покупке защитника молодежной сборной России

Фото: инстаграм Леона Классена/Автор неизвестен

Московский "Спартак" ведет переговоры о покупке российского защитника австрийского "Тироля" Леона Классена, сообщает журналист Иван Карпов в своем твиттере.

По сведениям источника, российский клуб близок к покупке игрока в зимнее трансферное окно. Условия возможного трансфера не разглашаются.

21-летний Классен является воспитанником немецкого "Мюнхен 1860" и играет на позиции левого защитника. В нынешнем сезоне он провел за "Тироль" 20 матчей и отдал шесть голевых передач. За молодежную сборную России провел один матч.

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