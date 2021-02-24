"Спартак" близок к полноценному трансферу Промеса

Московский "Спартак" договорился с амстердамским "Аяксом" по трансферу нападающего Квинси Промеса, сообщает ESPN NL.

По сведениям источника, сделка будет оформлена в ближайшее время. 29-летний футболист подпишет с "красно-белыми" контракт на 3,5 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 7-8 миллионов евро.

Напомним, что Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы, провел за клуб 135 матчей во всех турнирах, забил 66 голов и отдал 33 результативные передачи.