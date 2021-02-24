"Спартак" близок к полноценному трансферу Промеса
Московский "Спартак" договорился с амстердамским "Аяксом" по трансферу нападающего Квинси Промеса, сообщает ESPN NL.
По сведениям источника, сделка будет оформлена в ближайшее время. 29-летний футболист подпишет с "красно-белыми" контракт на 3,5 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 7-8 миллионов евро.
Напомним, что Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы, провел за клуб 135 матчей во всех турнирах, забил 66 голов и отдал 33 результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
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|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
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|34
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