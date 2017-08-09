"Спартак" близок к приобретению "авторитетного футболиста"

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"Спартак" близок к приобретению "авторитетного футболиста"Уже в самое ближайшее время московский "Спартак" может пополнить свой состав еще одним новичком.

Об этом, как информирует чемпионат.com, сообщил заместитель председателя совета директоров "красно-белых" Наиль Измайлов. В частности, он рассказал: "Уже в четверг вылетаю на переговоры с одним достаточно авторитетным футболистом, которого Массимо хотел бы видеть в "Спартаке". Между прочим, клубы уже пришли к соглашению, но последнее слово - за самим игроком. Причем это не последний кандидат из тех, кого называет сегодня Каррера и кого клуб рассчитывает приобрести".

Напомним, Измайлов рассказал, кого Каррера хотел подписать в "Спартак". | soccernews.ru

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