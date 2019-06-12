"Спартак" близок к приобретению игрока "Ромы" Понсе

Форвард "Ромы" Эсекьель Понсе в скором времени может перейти в московский "Спартак".

Трансферная стоимость 22-летнего игрока - 7 миллионов евро. Ранее в игроке также был заинтересован ЦСКА.

В минувшем сезоне Понсе выступал в составе афинского АЕКа на правах аренды. Также нападающий выступал в "Гранаде", "Ньюэллс Олд Бойз" и "Лилле" на правах аренды.

"Спартак" с 49 баллами занял 5 место в турнирной таблице РПЛ.

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