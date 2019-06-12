"Спартак" близок к приобретению игрока "Ромы" Понсе

Теги спартак москваромаэсекиэль понсетрансферы

"Спартак" близок к приобретению игрока "Ромы" Понсе

Форвард "Ромы" Эсекьель Понсе в скором времени может перейти в московский "Спартак".

Трансферная стоимость 22-летнего игрока - 7 миллионов евро. Ранее в игроке также был заинтересован ЦСКА.

В минувшем сезоне Понсе выступал в составе афинского АЕКа на правах аренды. Также нападающий выступал в "Гранаде", "Ньюэллс Олд Бойз" и "Лилле" на правах аренды.

"Спартак" с 49 баллами занял 5 место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: "Спартак" хочет купить вратаря сборной России| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гендиректор "Атлетико": "Гризманн перейдет в "Барселону"

Гендиректор "Атлетико": "Гризманн перейдет в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов