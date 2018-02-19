"Спартак" близок к приобретению очередного новичка

Теги спартак москватюменьпавел шакуро

"Спартак" близок к приобретению очередного новичкаМосковский "Спартак" близок к приобретению своего очередного новичка в зимнее трансферное окно, информирует Чемпионат.

Так, по сведениям источника, "красно-белые" рассчитывают уже в ближайшее время подписать защитника "Тюмени" из ФНЛ Павла Шакуро, предпочтение которому чемпионом России было отдано перед Дмитрием Скопинцевым из "Ростова".

В нынешнем сезоне Шакуро сыграл в 18 матчах за "Тюмень". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, болельщики назвали лучший гол "Спартака" в 2017-м году. | soccernews.ru

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