"Спартак" близок к приобретению очередного новичка

Московский "Спартак" близок к приобретению своего очередного новичка в зимнее трансферное окно, информирует Чемпионат.

Так, по сведениям источника, "красно-белые" рассчитывают уже в ближайшее время подписать защитника "Тюмени" из ФНЛ Павла Шакуро, предпочтение которому чемпионом России было отдано перед Дмитрием Скопинцевым из "Ростова".

В нынешнем сезоне Шакуро сыграл в 18 матчах за "Тюмень". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, болельщики назвали лучший гол "Спартака" в 2017-м году. | soccernews.ru