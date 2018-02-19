"Спартак" близок к приобретению очередного новичка
Московский "Спартак" близок к приобретению своего очередного новичка в зимнее трансферное окно, информирует Чемпионат.
Так, по сведениям источника, "красно-белые" рассчитывают уже в ближайшее время подписать защитника "Тюмени" из ФНЛ Павла Шакуро, предпочтение которому чемпионом России было отдано перед Дмитрием Скопинцевым из "Ростова".
В нынешнем сезоне Шакуро сыграл в 18 матчах за "Тюмень". Результативными действиями в них он не отметился.
Напомним, болельщики назвали лучший гол "Спартака" в 2017-м году. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
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|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
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|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
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|8
|Урал
|20
|25
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|Ростов
|20
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|11
|Рубин
|20
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|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
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|16
|СКА Хабаровск
|20
|12