"Спартак" близок к приобретению Вериссимо

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо в ближайшее время может стать игроком "Спартака", сообщает Yahoo Sport.

По информации источника, клубы согласовали трансфер 23-летнего футболиста за 8,5 миллионов евро.

Вскоре Вериссимо пройдёт медицинское обследование для "Спартака", после чего будет договариваться с "красно-белыми" об условиях личного контракта.

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