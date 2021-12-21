"Спартак" близок к трансферу ямайского нападающего

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"Спартак" близок к трансферу ямайского нападающего

Фото инстаграм Шамара Николсона

Московский "Спартак" в скором времени усилится форвардом "Шарлеруа" Шамаром Николсоном, утверждает телеграм-канал "Ложа прессы".

По информации источника, договорённость между клубами о переходе 24-летнего футболиста уже достигнута.

Кстати, пресс-служба "красно-белых" косвенно подтвердила трансфер игрока сборной Ямайки, анонсировав подписание неназванного новичка песней ямайской регги-группы Inner Circle.

Николсон сыграл за "Шарлеруа" 83 матча, забил 31 гол и сделал 11 ассистов. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

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