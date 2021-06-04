"Спартак" борется с "Кристал Пэлас" за полузащитника "Торино"

Теги спартак москвакристал пэласторино

"Спартак" борется с "Кристал Пэлас" за полузащитника "Торино"Фото: инстаграм Лукича/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио, полузащитник "Торино" Саша Лукич может сменить клуб.

По информации источника, интерес к 24-летнему сербскому хавбеку проявляют "Кристал Пэлас" и московский "Спартак",

Отмечается, что Лукичу интересны оба варианта: в первом случае он может поиграть в АПЛ, во втором – попасть в команду, которая вышла в Лигу чемпионов.

Футболист оценивает варианты, а "Торино" предпочел бы сделать ставку на игрока в следующем сезоне.

Также не пропустите: Конте сомневается в проекте "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В Италии умер футболист в возрасте 29 лет

В Италии умер футболист в возрасте 29 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов