"Спартак" борется с "Кристал Пэлас" за полузащитника "Торино"

Фото: инстаграм Лукича/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио, полузащитник "Торино" Саша Лукич может сменить клуб.

По информации источника, интерес к 24-летнему сербскому хавбеку проявляют "Кристал Пэлас" и московский "Спартак",

Отмечается, что Лукичу интересны оба варианта: в первом случае он может поиграть в АПЛ, во втором – попасть в команду, которая вышла в Лигу чемпионов.

Футболист оценивает варианты, а "Торино" предпочел бы сделать ставку на игрока в следующем сезоне.

Также не пропустите: Конте сомневается в проекте "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru