"Спартак" будет добиваться наказания для мошенников, которым Тедеско перевёл 250 тысяч рублей

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"Спартак" будет добиваться наказания для мошенников, которым Тедеско перевёл 250 тысяч рублей

Московский "Спартак" держит на контроле ситуацию с поиском злоумышленников, от которых пострадал главный тренер команды Доменико Тедеско.

Напомним, что немецкий наставник перевёл мошенникам 250 тысяч рублей. Тех, кто обманул специалиста, до сих пор не нашли.

Как сообщает "Чемпионат", клуб следит за ходом расследования и будет добиваться наказания для виновных.

Инцидент с Тедеско произошёл 9 июля в Сочи, куда "Спартак" приезжал на матч с одноименной командой.

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