"Спартак" будет жаловаться на судейство в матче с "Зенитом"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что "Спартак" требует разбирательства по поводу судейства в матче 18-го тура РПЛ против "Зенита".

"На сегодняшний момент "Спартак" собирается прислать письмо с подборкой видео, которое мы отправим на экспертную комиссию. У нас прошла информация, что "Спартак" напишет по нескольким моментам, пока письма никого нет. Тедеско заявлял, что там был пенальти на Ракицком, мы этот эпизод сразу отправили на экспертную комиссию", - сказал Егоров.

Напомним, что "Зенит" обыграл "Спартак" со счётом 1:0 благодаря автоголу Ильи Кутепова.

Матч в Санкт-Петербурге обслуживала судейская бригада во главе с Виталием Мешковым.

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